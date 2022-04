A Lipomo

Intorno alle 14.15 di oggi.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 aprile 2022, c'è stato uno scontro auto moto a Lipomo.

Scontro auto moto, ferita una 16enne

Intorno alle 14.15, i sanitari sono stati chiamati ad intervenire in via Provinciale Lecco. A scontrarsi sono stati un'auto e un motociclo. Ad avere la peggio è stata una giovane di 16 anni, trasportata in codice giallo all'ospedale. Spetterà poi ai Carabinieri di Como ricostruire l'accaduto. Sul posto anche i Vigili del fuoco.