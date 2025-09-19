Scontro auto moto, grave un uomo

Drammatico incidente questa mattina, poco dopo le 8, a Luisago.

Lo scontro

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia locale, intervenuta sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso. Di certo c’è che la motocicletta con in sella un uomo di 36 anni di Cantù, e l’automobile con alla guida un uomo di 77 anni, si è verificato in via 4 novembre una manciata di minuti dopo le 8. Sul posto sono immediatamente arrivate un’ambulanza della Croce Azzurra di Como e l’auto infermieristica. Le condizioni del centauro sono subito apparse gravi e per rendere più spedito il trasporto è atterrato nelle vicinanze anche l’elisoccorso proveniente da Como. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese. Il conducente dell’automobile non ha avuto bisogno del trasporto in Pronto soccorso.