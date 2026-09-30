Scontro auto-moto in centro a Cantù, grave un giovane centauro

Lo scontro è avvenuto lungo via Ariberto, il 17enne soccorso in condizioni delicate è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Circolo di Varese

Attimi di grande paura a Cantù nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 settembre, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolto un giovane motociclista di appena 17 anni.

L’allarme in via Ariberto

L’allarme è scattato poco dopo le 14 in via Ariberto, quando il giovane appena uscito da scuola e diretto verso casa, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, si sarebbe scontrato in sella alla sua moto con un’autovettura Volkswagen di colore grigio.

L’impatto, avvenuto poco dopo piazza degli Alpini, è stato molto violento. Immediatamente le condizioni del giovane sono parse molto delicate, tant’è che i soccorsi mandati sul posto sono arrivati in codice rosso con l’elisoccorso, un’ambulanza e un’automedica.

Il trasferimento in elicottero a Varese

Giunti in via Ariberto, i sanitari hanno immediatamente preso in carico il giovane che è stato trovato in arresto cardiocircolatorio e, dopo le manovre di rianimazione, lo hanno spostato sull’elicottero che, sempre in codice rosso, lo ha trasferito all’ospedale di Circolo di Varese.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale, che saranno chiamati a ricostruire la dinamica del sinistro. L’incidente ha inoltre avuto grosse ripercussioni anche dal punto di vista viabilistico, dal momento che si sono create lunghe code sull’arteria principale che taglia a metà la città.