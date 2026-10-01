Scontro auto moto: non ce l’ha fatta il giovane di 17 anni

Non ce l’ha fatta il giovane di 17 anni alla guida della sua moto, che nel pomeriggio di ieri è stato urtato da un’automobile in via Ariberto da Intimiano a Cantù.

L’incidente

Il drammatico incidente si è verificato attorno alle 14, all’altezza dell’intersezione tra via Ariberto da Intimiano e viale Madonna. Da quest’ultima strada è uscita una Wolkswagen, che nell’immettersi sulla strada principale ha urtato la moto, con in sella Gabriele Pennati che stava tornando a casa dopo avere completato la giornata di scuola al liceo Enrico Fermi. Nell’urto il ragazzo è caduto rovinosamente a terra. Sul posto sono arrivate ambulanze ed elisoccorso. Il giovane è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio. I sanitari hanno proceduto con le manovre di rianimazione e trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese, dove però purtroppo è deceduto poco dopo.