Il motociclista avrebbe riportato traumi agli arti inferiori e superiori ed è stato trasferito in codice rosso al San Gerardo di Monza

Attimi di grande apprensione attorno a mezzogiorno di oggi, lunedì 11 maggio, per un incidente tra un’automobile e una motocicletta avvenuto lungo la via Como, sul territorio di Mariano Comense.

Scontro auto-moto, paura per un centauro 29enne

Una manciata di minuti dopo le 12 i due veicoli si sarebbero scontrati all’altezza dell’autolavaggio posto lungo la strada della cittadina comasca. Al momento l’esatta la dinamica del sinistro non è chiara, in quanto ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine intervenute che dovranno chiarire e ricostruire quanto accaduto.

Ad avere la peggio è stato il centauro alla guida della moto, un uomo di 29 anni che – dopo l’impatto con la vettura – sarebbe stato sbalzato e finito a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto.

L’intervento dei soccorsi

La situazione è parsa immediatamente molto delicata. La chiamata ai soccorsi ha portato sul posto infatti un’ambulanza in codice rosso, un’auto medica, i Vigili del Fuoco di Como e i Carabinieri della Compagnia di Cantù.

Arrivato sul posto nel giro di pochi minuti, il personale medico ha iniziato a prestare i primi soccorsi al centauro, che nell’incidente avrebbe riportato traumi agli arti inferiori e superiori. Dopodiché il motociclista è stato caricato sull’ambulanza, che in codice rosso lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza.