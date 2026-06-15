Attimi di paura attorno all’ora di pranzo di oggi, lunedì 15 giugno, a Carimate per un incidente tra un’auto e una motocicletta.

Scontro auto-moto, paura per un motociclista

Una manciata di minuti dopo le 12.30, la motocicletta condotta da un 32enne, per cause ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine intervenute sul posto, si è scontrata con un’auto lungo la via Della Pernice. Il giovane è stato così sbalzato dal mezzo ed è terminato rovinosamente a terra.

Immediatamente le condizioni del motociclista sono parse delicate, e tant’è che la chiamata ai soccorsi, nel giro di pochissimo tempo, ha portato sul posto un’ambulanza e un’auto medica in codice rosso. Con loro anche una volante dei Carabinieri di Cantù.

Il trasferimento in codice giallo

Il personale medico ha dunque preso subito in carico il motociclista che, è stato poi trasferito in pronto soccorso in codice giallo. Sul posto sono invece tutt’ora presenti i carabinieri per il rilievo del sinistro e stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.