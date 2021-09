Scontro tra un'auto e una moto sulla Sp 35, intervengono i Vigili del fuoco. E' successo oggi, lunedì 6 settembre, poco prima delle 16, al confine tra i Comuni di Grandate e Luisago.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 15.50, quando un'auto ha urtato uno scooter lungo la Sp35, più precisamente al confine tra i Comuni di Grandate e Luisago. Sul posto si sono precipitati, in codice giallo, i sanitari della croce azzurra di Cadorago, i Carabinieri di Cantù e i Vigili del fuoco di Como. I soccorritori hanno subito preso in carico l'unico ferito, ovvero l'uomo di 35 anni a bordo dello scooter, con il codice che fortunatamente si è trasformato presto in un verde. Nel frattempo i Carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell'incidente.