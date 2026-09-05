Scontro con l’apecar: un ferito

Incidente questa mattina a Montorfano a causa del quale un uomo è rimasto ferito

Il sinistro

L’incidente è avvenuto questa mattina, pochi minuti prima delle 10, in via Molino e ha interessato due mezzi, tra cui un apecar

L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco, è giunta un’ambulanza. Dopo che i pompieri hanno liberato il ferito, un uomo di 51 anni, e dopo avergli prestato le prime cura direttamente sul posto, l’uomo è stato trasferito all’ospedale Sant’Anna in codice giallo.