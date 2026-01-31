Scontro frontale tra due auto: traffico bloccato in via Mulini

Incidente stradale in via Mulini, in località Ronago, intorno alle 12.30 di oggi, sabato 31 gennaio: scontro frontale tra due auto.

Frontale tra due vetture

Incidente stradale a Uggiate con Ronago. E’ accaduto alle 12.30 di oggi e ha coinvolto due vetture. Dallo scontro frontale tra una Mini Cooper grigio scuro e una Citroen C3 grigia, sono rimasti feriti i due conducenti: 21enne e una donna di 41 anni. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Traffico bloccato in via Mulini

La via Mulini, all’altezza dell’incidente, è momentaneamente chiusa al traffico. Sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Uggiate, un’ambulanza della Sos di Olgiate Comasco e un’auto medica. Presenti i Vigili del fuoco del Comando di Como per la messa in sicurezza delle vetture: un’auto, la Citroen C3, dopo l’impatto si trova a strapiombo sul torrente Faloppia, vicino alla strada. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale Terre di Frontiera, intervenuta sul posto.