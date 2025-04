Scontro frontale tra un'auto e una moto: gravissimo ragazzo di 17 anni

Scontro frontale tra un'auto e una moto a Uggiate con Ronago, gravissimo ragazzo di 17 anni.

Scontro frontale tra auto e moto

L'incidente è avvenuto oggi, mercoledì 23 aprile, intorno alle 17. 25, in via Ronago, all'altezza dell'incrocio con via IV Novembre. Secondo una prima ricostruzione la moto, una Yamaha 125, arrivava da Uggiate con Ronago mentre la vettura procedeva in direzione opposta. Per cause ancora da chiarire, è avvenuto uno scontro frontale. Sul posto, un'ambulanza della Croce rossa di Uggiate e un'automedica. Presenti anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Terre di Frontiera. Ad avere la peggio è stato il ragazzo di 17 anni, alla guida della due ruote: ha riportato serie ferite.

Trasportato in ospedale

Il giovane, cittadino svizzero, è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice rosso. È in gravissime condizioni. I rilievi di rito così come la gestione del traffico sono curati dagli agenti della Polizia locale presenti sul posto.