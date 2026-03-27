Scontro mortale in via Fossano

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 marzo, via Ginevrina da Fossano a Cantù è stata lo scenario di uno scontro mortale tra un’automobile e una motocicletta. A perdere la vita è stato il centauro, classe 1969.

Lo scontro

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 15.20 di giovedì. A guidare il veicolo un uomo che, assieme ad altri passeggeri a bordo, si stava recando a prendere il proprio nipotino all’’English Gate, la scuola internazionale che ha sede, appunto, in via Ginevrina da Fossano. Da quanto è stato possibile ricostruire l’automobile arrivava dalla frazione di Vighizzolo. All’altezza della scuola, il conducente avrebbe girato a sinistra per entrare nel cancello dell’edificio, invadendo quindi la corsia opposta.

In quel momento in direzione Vighizzolo sopraggiungeva una motocicletta. In sella il centauro non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto con la macchina, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Soccorsi sul posto

Sul posto sono giunte l’ambulanza della Croce rossa di Cantù e l’automedica del 118, in codice rosso. I sanitari hanno stabilizzato l’uomo prima di caricarlo sull’ambulanza. Il ferito è stato poi trasportato in codice rosso, quello della massima urgenza, all’ospedale Sant’Antonio Abate in via Domea a Cantù. Già nel tardo pomeriggio di giovedì è arrivata però la notizia che purtroppo l’uomo non ce l’aveva fatta.

In via Ginevrina da Fossano oltre ai sanitari, sono giunti subito anche gli agenti della Polizia locale di Cantù, che si sono occupati dei rilievi dell’incidente mortale.