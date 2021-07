Scontro tra auto a Beregazzo SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo in provincia di Como nella notte tra l'8 e il 9 luglio 2021 e come si sono mossi i soccorsi.

Scontro tra auto a Beregazzo

L'incidente è avvenuto in via Marconi, intorno alle 5. A scontrarsi sarebbeero state due auto, coinvolti un uomo di 35 e uno di 47 anni. Nessuno dei feriti era in gravi condizioni. L'ambulanza ha fatto rientro in ospedale in codice verde. Spetterà poi alle Forze dell'ordine, intervenute sul posto, delineare la ricostruzione dell'accaduto.

Da segnalare anche dei malori a Erba e Como e un infortunio ad Arosio per un bambino di 7 anni, soccorso in via ai Colli dalla Croce Bianca di Mariano e trasportato in codice giallo all'ospedale di Erba.