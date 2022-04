Scontro tra auto a Casnate SIRENE DI NOTTE

Cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco che cos'è successo nella notte tra l'8 e il 9 aprile 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Scontro tra auto a Casnate

L'impatto è avvenuto in via Monte Rosa, a Casnate con Bernate intorno alle 23. Sul posto sono intervenute due ambulanze. A scontrarsi sarebbero state due auto. Soccorse due donne di 18 e 34 anni, oltre ad un uomo di 44. Un ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale, un secondo in codice verde. Spetterà poi ai Carabinieri di Cantù ricostruire l'accaduto.

Da segnalare poi un'aggressione a Beregazzo con Figliaro, soccorsi una donna di 46 anni e un uomo di 47. L'ambulanza ha poi fatto rientro all'ospedale in codice verde, intorno alla 1.30. A Como infine un'intossicazione etilica per un giovane di 24 anni.