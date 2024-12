Scontro tra due auto a Cermenate sulla Ss35, all'altezza del chilometro 153.

Scontro tra auto a Cermenate: un ferito in codice giallo all'ospedale

L'impatto è avvenuto alle 12 di oggi, martedì 10 novembre 2024. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cantù e Lomazzo, insieme a loro anche i Carabinieri di Lomazzo. La Croce Azzurra di Cadorago e la Croce Verde di Fino Mornasco hanno soccorso due persone, una donna di 56 anni e un uomo di 58. Nessun occupante è rimasto incastrato tra le lamiere. Un ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna. La strada è rimasta completamente bloccata per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.