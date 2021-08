Scontro tra auto a Como SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 20 e il 21 agosto 2021 e come si sono mossi i soccorsi in provincia.

Scontro tra auto a Como

L'impatto è avvenuto in viale Fratelli Rosselli intorno alle 21.40. Sul posto automedica e ambulanza. Ferito un uomo di 44 anni che è stato trasportato all'ospedale in codice giallo. Spetterà poi ai Carabinieri di Como ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Da segnalare un infortunio in via Vallassina, ad Arosio, intorno alle 21.30. La Croce Bianca di Mariano ha soccorso e portato in ospedale un ragazzino di 15 anni. C'è stata anche una caduta al suolo a Fino Mornasco per un 53enne.