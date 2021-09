Scontro tra auto a Figino SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco che cos'è successo tra il 26 e il 27 settembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Scontro tra auto a Figino

L'impatto è avvenuto in via Necchi, intorno alle 00.20. Sul posto due ambulanze e un'automedica che hanno soccorso cinque persone, tra cui tre giovani di 21, 23 e 25 anni. Un ferito è stato trasportato in codice giallo al Sant'Anna, gli altri due in codice verde.

Poco prima delle 5, impatto anche a Carlazzo. In via San Pietro un'auto è finita contro un ostacolo. Soccorso in codice verde un uomo di 35 anni.