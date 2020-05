Scontro tra auto a Mariano Comense SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 22 e il 23 maggio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Scontro tra auto a Mariano Comense

Lo scontro è avvenuto all’altezza di via Borroni, intorno alle 23.30. Soccorso un uomo di 32 anni. Allertati anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Per fortuna non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale.

Altri interventi

Poco prima, alle 23, c’era stato un incidente anche a Como, in via Achille Grandi. All’ospedale, in codice verde, un giovane di 22 anni. Alle 21.30, a Guanzate, un’intossicazione di farmaci per un 47enne, finito in codice giallo all’ospedale canturino.