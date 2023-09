Scontro tra auto ad Albavilla nelle prime ore di questa mattina, sabato 23 settembre 2023.

Scontro tra auto: due feriti in ospedale

L'impatto è avvenuto intorno alle 5.45, mentre le due vetture percorrevano la SS 639, all'altezza di via Carcano. Sul posto Lariosoccorso Erba, le squadre dei Vigili del fuoco di Como ed Erba e i Carabinieri di Como per la ricostruzione dell'accaduto. Due i feriti che sono stati trasportati in codice giallo e verde all'ospedale di Lecco.