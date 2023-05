Scontro tra auto ad Albese: due feriti all'alba.

Incidente tra due automobili questa mattina, sabato 13 maggio 2023, alle prime luci dell'alba. E' successo in viale Lombardia intorno alle 6.42 per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

La situazione è apparsa tanto grave che i soccorsi sono stati chiamati in codice rosso. Sul posto due squadre di Vigili del fuoco dal comando di Como e dal distaccamento di Erba. Presenti anche due ambulanze della Cri di Lipomo e della Cri di Cantù e un'auto medica. Nell'impatto sono rimaste ferite due persone: una donna di 69 anni e un uomo di 74. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.