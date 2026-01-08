Scontro tra auto: coinvolti due ventenni

Scontro tra due auto in via Santuario: coinvolti due ventenni. E’ successo ad Alzate Brianza pochi minuti prima delle 13.30 di oggi, giovedì 8 gennaio 2026.

Sul posto anche i Vigili del fuoco

La sala operativa provinciale dei Vigili del fuoco di Como ha ricevuto una richeista di soccorso per un incicente stradale in via Santuario, che ha coinvolto due auto, una Mini e una Toyota Yaris. Nello scontro sono rimasti coinvolti due ragazzi di 20 e 23 anni. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Sos di Lurago d’Erba per prestare soccorso ai giovani feriti, e i Vigili del fuoco di Cantù, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’area dell’incidente.

I due giovani sono stati trasportati in codice giallo in ospedale. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri di Cantù che hanno raccolto tutti gli elementi per l’accertamento delle cause del sinistro.