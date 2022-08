Si è verificato oggi oggi, lunedì 29 agosto 2022, uno scontro tra auto e moto a Bregnano in via Giuseppe Garibaldi. Un uomo di 38 anni alla guida della sua motocicletta è caduto al suolo in seguito ad un incidente. Coinvolta un'automobile.

Scontro tra auto e moto a Bregnano: motociclista soccorso in codice rosso

Attimi di paura oggi a Bregnano poco dopo le 16 quando un motociclista di 38 anni ha perso il controllo a causa di un incidente con un'automobile. Sul posto si sono precipitati la Croce Rossa di Lomazzo, l'auto medica e i Carabinieri di Cantù per soccorrere l'uomo e appurare la dinamica dell'accaduto. I sanitari sono arrivati a sirene spiegate, in codice rosso, data la potenziale gravità della situazione. Dopo aver attuato i primi accertamenti e constatata una frattura al piede sinistro del motociclista, l'ambulanza si è allontanata in codice giallo. Le condizioni di salute dell'uomo sembrano stabili. Seguiranno aggiornamenti.