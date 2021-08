L’allarme è scattato intorno alle 19.30 di oggi, mercoledì 18 agosto 2021.

Scontro tra auto e moto a Cantù

L’incidente è avvenuto in via Achille Grandi davanti al Brico. A scontrarsi un’auto e una moto. Soccorsi da ambulanza e automedica un ragazzo di 17 anni e un uomo di 58. Dopo le prime cure sul posto, un ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale cittadino.