Scontro tra auto e moto a Lipomo SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 21 e il 22 giugno 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Scontro tra auto e moto a Lipomo

L'impatto è avvenuto intorno alle 22, sulla Ss342. Sul posto automedica e ambulanza. Soccorso un uomo di 64 anni che, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna. Allertati anche i Carabinieri di Como per la ricostruzione della dinamica.

Da segnalare anche un malore ad Albese con Cassano e una caduta a Luisago. Caduta da bici invece a Olgiate Comasco, in via Bizzarone. Trasportato in codice giallo un uomo di 36 anni.