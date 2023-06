Oggi, lunedì 5 giugno 2023, si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto a Nesso: i soccorsi del 118 si sono recati sul posto con la massima urgenza, in codice rosso. Tre le persone coinvolte.

Scontro tra auto e moto a Nesso: soccorsi in codice rosso

Tutto ha avuto luogo a Nesso, in via Borgonuovo, intorno alle 17. Un'automobile e una motocicletta si sono rese protagoniste di un sinistro che ha subito allarmato i presenti: la chiamata all'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza non si è fatta attendere, come i soccorritori accorsi sul posto in codice rosso con un'auto medica e un'ambulanza dell'Sos di Canzo.

Sarebbero tre le persone coinvolte: un ragazzo di 21 anni, una donna di 54 e un uomo di 55. Sul posto, per i rilievi del caso e per la messa in sicurezza della zona i Carabinieri di Como.

Il personale sanitario sta rientrando in ospedale in codice giallo: il motociclista ferito sarebbe in condizioni mediamente critiche.

Il luogo dell'incidente