Scontro tra auto e moto a Valbrona FOTO

Incidente a Valbrona intorno alle 12.30 di oggi, sabato 22 agosto 2020.

Scontro tra auto e moto a Valbrona

L’impatto tra auto e moto è avvenuto nel tratto di via Roma a Visino di Valbrona. Sul posto le ambulanze della Sos di Canzo e dei Volontari di Bellagio per soccorrere i motociclisti feriti. Fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi. Sono stati trasportati all’ospedale di Lecco in codice giallo e verde. Quattro le persone coinvolte nello scontro, tra loro c’è anche una 53enne di Limbiate. Nel luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto.