Scontro tra auto e moto ancora all'incrocio della paura

Scontro tra auto e moto sulla strada provinciale 23 a Oltrona di San Mamette: ennesimo incidente all'incrocio tra via per Appiano e la Lomazzo-Bizzarone.

Scontro all'incrocio, ennesimo incidente

E' successo intorno alle 17, sulla strada provinciale 23. Coinvolti un motociclista di 17 anni e un automobilista. Dinamica al vaglio dei Carabinieri di Appiano Gentile, intervenuti sul posto. A quanto risulta la moto viaggiava sulla provinciale, in direzione di Olgiate Comasco, mentre l'auto, una Volvo, era in uscita da via per Appiano, in manovra svoltando a sinistra, per immettersi sulla Lomazzo-Bizzarone.

Ragazzo soccorso e trasportato in ospedale

Allertati i soccorsi, il 17enne è stato raggiunto da un'ambulanza della pubblica assistenza Sos di Olgiate Comasco. Cosciente e fortunatamente non in gravi condizioni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese. Nessuna conseguenza, invece, per l'automobilista.

Incrocio pericoloso

L'ennesimo incidente verificatosi in un tratto decisamente critico della viabilità, quindi, riporta l'attenzione sulla pericolosità dell'intersezione tra via per Appiano e la trafficata strada provinciale Lomazzo-Bizzarone.