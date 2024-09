Scontro tra auto e moto: chiuso al traffico tratto di via per Navedano

L’incidente è avvenuto intorno alle 12.50 di oggi, mercoledì 11 settembre, su via per Navedano a Cucciago.

Via Navedano, tratto chiuso

Paura nel primo pomeriggio di oggi, quando poco prima della 13 si sono scontrati un furgone e una motocicletta in via per Navedano. Ad avere la peggio è stato il centauro, un quarantenne di Senna Comasco, trasportato in elisoccorso in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco.

La dinamica

Sul posto sono arrivate due pattuglie della Polizia intercomunale di Cantù e Cucciago per la chiusura della strada, due per il rilievo dell'incidente, un'ambulanza e l'automedica oltre all'elisoccorso. Dalle informazioni che è stato possibile raccogliere, il furgone è uscito dalla proprietà privata e ha svoltato verso Senna. Nel mentre il motociclista proveniva da Navedano in direzione Cantù. L'impatto è avvenuto sulla linea di mezzaria.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Soccorsi allertati

I soccorsi sono usciti rapidamente. Il paziente non è in pericolo di vita e l'alcoltest sul conducente del furgone è risultato negativo. La strada è stata chiusa per il tempo necessario per il soccorso del ferito e i rilievi dell'incidente.