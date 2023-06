Scontro tra auto e moto: due feriti ad Albese. E' successo poco prima delle 8.30 di oggi, mercoledì 21 giugno.

L'incidente è avvenuto lungo la strada statale Briantea, in territorio di Albese. E' tuttora da chiarire la dinamica dello scontro che ha coinvolto due persone di 32 anni. Immediato l'intervento dei soccorsi: sul luogo dell'incidente sono giunte due ambulanze della Croce Rossa di Lipomo e Como e l'automedica.

L'incidente è stato inizialmente segnalato in codice rosso: in soccorso dei feriti si è alzato in volo anche l'elisoccorso. Sul luogo dell'incidente anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale intercomunale di Albavilla Albese e Tavernerio, cui è spettata la ricostruzione della dinamica del sinistro. Nessuna delle persone coinvolte sarebbe fortunatamente in pericolo di vita: i feriti sono stati trasportati in ambulanza in codice giallo.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico dell'arteria stradale: la carreggiata è rimasta chiusa per circa un'ora al transito delle auto per permettere le operazioni di soccorso e di sgombero della strada.