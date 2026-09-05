Scontro tra auto e moto: due feriti

Scontro tra una moto e un’automobile, due feriti a Mariano Comense

Il sinistro

L’incidente è avvenuto intorno alle 12.15 lungo via Milano, a Mariano Comense. Qui, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate un’automobile e una moto.

L’allarme è scattato in codice giallo e sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri, i Vigili del fuoco, due ambulanze e un’automedica che si sono occupati dei feriti: un uomo di 45 anni e una donna di 79.

Dopo le prime cure direttamente sul posto, entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna