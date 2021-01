Scontro tra auto e moto, interviene l’elisoccorso

E’ accaduto in via Fiume

Intervento intorno alle 14.30

I mezzi di soccorso sono intervenuti, allertati in codice giallo, poco dopo le 14.30. Le ambulanze di Sos Canzo e Ats sono giunte in via Fiume per uno scontro tra un’automobile e una moto. Dopo le prima manovre di soccorso, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso che ha poi trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.