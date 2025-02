Scontro tra auto e moto, motociclisti in gravissime condizioni

L’incidente è avvenuto oggi, venerdì 27 febbraio: i due motociclisti coinvolti nello scontro sono in gravissime condizioni.

Scontro tra auto e moto

Gravissimo incidente nel pomeriggio in via Pitagora a Casnate con Bernate. Pochi minuti prima delle 16, si sono scontrate una vettura e una motocicletta. Sul posto sono arrivate l’ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco e della Croce Rossa di Grandate, con il supporto dell’elisoccorso. Al momento, le condizioni dei feriti che viaggiavano in sella alla moto risultano gravissime.

Una donna è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Il conducente, un uomo sulla quarantina, è stato soccorso ed elitrasportato in codice rosso al Niguarda di Milano. Entrambi sono stati sbalzati dal mezzo a due ruote a seguito dell’impatto.