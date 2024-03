Scontro tra auto, ferite una novantenne e una bimba

Scontro tra due automobili nel pomeriggio a Erba a seguito del quale si registrano tre feriti, tra cui una donna ultranovantenne e una bimba

Lo scontro tra i veicoli

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 di oggi, mercoledì 13 marzo, a Erba, all'incrocio tra le vie don Orione e Brianza. A scontrarsi sono state due automobili.

L'allarme è scattato in codice giallo e sul posto, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco, sono arrivate due ambulanze per soccorrere le ferite, tutte donne: una 35enne, una 92enne e una bambina. Dopo aver prestato le prime cure direttamente sul posto, le condizioni delle ferite sono migliorate tanto che ne è stato disposto il trasporto all'ospedale di Erba in codice verde. Considerata l'ora in cui si è verificato, l'incidente ha avuto ripercussioni sul traffico Si segnalano tre feriti tra i quali una donna di 92 anni e una bambina. Ripercussioni sul traffico