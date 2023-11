Scontro tra auto in piazza Daverio: macchine distrutte

Questa mattina, giovedì 23 novembre 2023 intorno alle 8, a Brenna in piazza Daverio si è verificato un tremendo scontro tra due automobili con danni ingenti per le due vetture e qualche graffio per i conducenti.

La ricostruzione

Secondo le prime informazioni emerse sembrerebbe che una delle due auto avrebbe provato a svoltare a sinistra provenendo dalla chiesa di San Gaetano e andando così ad attraversare la corsia opposta, dove però sopraggiungeva un'altra automobile. Lo scontro si è quindi verificato all'altezza della banca del paese.

Sul posto, per mettere in sicurezza la zona e per le indagini del caso, i Carabinieri e insieme a loro un'ambulanza dell'Sos di Lurago d'Erba arrivata in codice giallo per soccorrere i due conducenti, una ragazza di 29 anni e un uomo di 45 che però sembrerebbero essere illesi.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Il luogo dell'incidente