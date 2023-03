Scontro tra auto in via Repubblica, ferite due donne

Scontro tra due vetture nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 16 marzo, a Olgiate Comasco: soccorsi allertati in codice rosso.

Scontro in via Repubblica

Violento impatto tra due automobili, una Fiat Panda e una Hyundai, intorno alle 17.30. All'altezza del civico 46 di via Repubblica, per cause ancora da chiarire, le due vetture si sono scontrate. Ferite due donne, una ragazza di 23 anni e una donna di 71. L'impatto è stato molto violento, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto un'ambulanza della Sos di Appiano Gentile e i Vigili del fuoco appianesi con due mezzi, che hanno lavorato anche per far defluire il traffico. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polizia locale. I feriti sono poi stati trasportati in ospedale in codice giallo (media gravità).