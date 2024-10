Scontro tra auto: muore un 18enne

Drammatico incidente stradale a Tradate, in provincia di Varese, nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre: un 18enne residente a Castelnuovo Bozzente ha perso la vita.

Lo schianto a Tradate

Mancavano pochi minuti alle 3 quando due automobili si sono scontrate in via Costa del Re, a Tradate.

Uno scontro tremendo tanto che l'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze (una della Croce rossa di Varese, una della Sos di Mozzate e una della Sos di Appiano Gentile), due automediche e l'elisoccorso in arrivo da Como per soccorrere due diciottenni, una ventunenne e un venticinquenne.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Uno dei ragazzi non ce l'ha fatta: aveva 18 anni

Uno dei quattro giovani, un 18enne residente a Castelnuovo Bozzente in provincia di Como, non ce l'ha fatta. Altri due sono stati portati all'ospedale Sant'Anna di Como e all'ospedale di Legnano, entrambi in codice giallo e non sono in pericolo di vita

A effettuare i rilievi del caso sono stati i Carabinieri della Compagnia di Saronno chiamati ora a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre la giovane da una delle due auto usando pinze e cesoie idrauliche. Data la complessità dello scenario, l'intervento si è protratto per oltre due ore.