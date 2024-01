Scontro tra camion e auto sulla strada statale

Scontro sulla strada statale a Binago tra un mezzo pesante e un'automobile.

Scontro sulla statale Briantea

Incidente in via Como, tratto di strada statale, tra una Mercedes, diretta verso Varese, e un camion Iveco che viaggiava nella direzione opposta. Poco prima delle 13.30 la richiesta di intervento di soccorso: sul posto, in codice rosso, sono arrivate due ambulanze, rispettivamente della Sos di Malnate e della Sos di Olgiate Comasco. Inoltre, presenti due automediche. Intervenuti anche i Vigili del fuoco di Appiano Gentile e di Como e l'autogrù di Varese, i Carabinieri di Olgiate Comasco, la Polizia locale del consorzio Colline comasche e la Protezione civile.

Due persone ferite

Nel violento impatto tra i due veicoli, ferita una donna di 59 anni, che si trovava a bordo della Mercedes , e l'autista 57enne del camion. L'ambulanza dalla Sos di Olgiate Comasco ha caricato l'autista, portandolo all'ospedale di Tradate in codice verde. L'equipaggio dell'ambulanza della Sos di Malnate, invece, ha soccorso la donna rimasta coinvolta nel sinistro, trasportandola all'ospedale di Varese. A quanto risulta non è in pericolo di vita.

Statale bloccata nei due sensi di marcia

L'incidente ha bloccato il traffico sulla statale, in entrambi i sensi di marcia: circolazione impedita all'altezza dell'Esselunga di Solbiate con Cagno e del ponte pedonale binaghese.