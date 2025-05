Scontro tra due auto, c'è un ferito grave

E' stata una notte drammatica quella appena trascorsa ad Albavilla a causa di un incidente che ha coinvolto due automobili. Il bilancio è di sei persone ferite, tra cui una in modo grave

Il sinistro

L'incidente è avvenuto intorno alle 22.15 di sabato 24 maggio, lungo via Prealpi, ad Albavilla appunto. Secondo le prime ricostruzioni l'impatto violento ha coinvolto due automobili.

L'allarma è scattato subito in codice rosso, quello più grave, e sul posto sono sopraggiunte cinque ambulanze, due automediche e l'elisoccorso fatto partire da Como, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco, il cui intervento è stato indispensabile per liberare alcuni feriti rimasti incastrati nelle lamiere

I soccorritori si sono subito resi conto della gravità della situazione e prestato i primi soccorsi direttamente sul posto. Sono sei le persone rimaste ferite: una ragazza di 19 anni, una di 20, un ragazzo di 23, un uomo di 49 e due persone, una di 23 e l'altra di 50 anni

Tutti i feriti sono stati postati negli ospedali della zona, tra il Sant'Anna e il nosocomio di Erba, salvo uno, per il quale si è reso necessario il trasporto al Niguarda in elisoccorso in codice rosso