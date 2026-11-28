Sulle due auto che si sono scontrato viaggiavano complessivamente Quattro ragazzi. Uno di loro, di 29 anni, è morto

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Dramma nella notte a Lurago D’Erba dove a causa dello scontro tra due veicoli è morto un 29enne.

La tragedia

Alle 4 di questa mattina, le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cantù ed Erba sono intervenute nel Comune di Lurago d’Erba per l’incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

A bordo dei mezzi viaggiavano complessivamente quattro giovani, due per ciascun veicolo. A seguito del violento impatto, uno degli occupanti, un ragazzo classe 1997, ha purtroppo perso la vita. Gli altri tre giovani rimasti feriti sono stati soccorsi sul posto e successivamente trasportati presso i nosocomi della provincia per le cure necessarie.

Le squadre VVF hanno operato per l’estricazione dei coinvolti e per la completa messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dal sinistro.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche il personale sanitario del 118, supportato dall’elisoccorso, i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità