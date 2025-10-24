Scontro tra due auto in via Vallassina: soccorse due donne

Scontro tra due auto: soccorsi a Monguzzo. E’ successo questa mattina intorno alle 8.10 in via Vallassina.

Intervenuti i soccorsi

Due donne di 58 e 61 anni sono rimaste coinvolte nello schianto avvenuto questa mattina a Monguzzo, in via Vallassina. Sul posto due ambulanze del Lariosoccorso di Erba e della Sos di Lurago d’Erba, oltre all’automedica, inizialmente allertate in codice giallo. Entrambe le donne sono state trasporatte per accertamenti all’Ospedale di Erba. Non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del luogo dell’incidente, e la Polizia locale che ha eseguito tutti i rilievi per ricostruirne la dinamica.