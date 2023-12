Scontro tra due auto sulla strada provinciale

Incidente sulla strada provinciale 32 a Lurago Marinone: scontro tra due auto.

Cinque persone coinvolte nello scontro tra due vetture

E' accaduto qualche minuto prima delle 11 sulla Sp 32. Coinvolte due automobili e cinque persone: un ragazzo e una ragazza di 20 anni, due uomini di 84 e 86 anni e una donna di 87 anni. Sul posto sono stati allertati i soccorsi, usciti in codice giallo.

Soccorsi in azione con due ambulanze

Sono intervenute un'ambulanza della Croce rossa di Turate, uscita in codice giallo, e un'ambulanza della Croce rossa di Lurate in azione in codice verde. Sul luogo dell'incidente mobilitata anche la Polizia locale Bassa piana comasca, per appurare la dinamica del sinistro ed effettuare i rilievi del caso.