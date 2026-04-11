Scontro tra due auto, un conducente ferito

Violento scontro nella notte a Mariano Comense tra due autovetture

L’incidente

L’allarme è scattato poco dopo le 22 di venerdì lungo viale Lombardia, all’angolo con via Santa Caterina da Siena. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono violentemente scontrate e sul posto è giunta un’ambulanza in codice giallo, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Cantù e ai Vigili del Fuoco

Il personale sanitario ha soccorso i due conducenti, un ragazzo di 22 anni e un uomo di 63, ma solo per uno si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Desio