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Scontro tra due auto, un conducente ferito

Violento scontro nella notte a Mariano Comense tra due autovetture: uno dei due conducenti portato in ospedale a Desio

Scontro tra due auto, un conducente ferito

Mariano Comense · 11/04/2026 alle 10:46

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Violento scontro nella notte a Mariano Comense tra due autovetture

L’incidente

L’allarme è scattato poco dopo le 22 di venerdì lungo viale Lombardia, all’angolo con via Santa Caterina da Siena. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono violentemente scontrate e sul posto è giunta un’ambulanza in codice giallo, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Cantù  e ai Vigili del Fuoco

Il personale sanitario ha soccorso i due conducenti, un ragazzo di 22 anni e un uomo di 63, ma solo per uno si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Desio

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