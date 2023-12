Scontro tra due automobili, ferite quattro persone

Incidente ad Albiolo, scontro tra due vetture questa mattina, venerdì primo dicembre, poco prima delle 8.

Scontro tra due vetture ad Albiolo

L'incidente è avvenuto lungo via per Cagno quando, per cause ancora da chiarire, due automobili hanno impattato tra loro. Ferite quattro persone, tra cui due pedoni che stavano transitando in quel momento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Sos di Malnate e la Croce rossa di Uggiate Trevano con due ambulanze. Uno dei pedoni è stato trasportato in ospedale in codice giallo (media gravità).