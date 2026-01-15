Scontro tra due vetture, paura per tre feriti

Scontro tra tre veicoli, paura per tre feriti.

Il sinistro

L’incidente si è verificato attorno alle 18.30 di oggi, giovedì 15 gennaio, nel Comune di Eupilio, lungo la Strada Provinciale. Nello scontro tra le due automobili sono stati coinvolte tre persone, rimaste ferite. Sul posto sono intervenute due ambulanza, l’automedica, i mezzi dei Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia locale. I pazienti, una volta stabilizzati, sono stati trasportati in Pronto soccorso. La viabilità e i rilievi per la ricostruzione del sinistro sono stati effettuati dagli agenti della Locale.