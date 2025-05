Scontro tra il bus di una scolaresca e un camion: morta una donna

Tragedia sulla A36 Pedemontana Lombarda. Un mezzo pesante, intorno alle 16.30, ha tamponato un bus adibito a trasporto scolastico. L'incidente è avvenuto altezza del km 17 Galleria Lomazzo direzione ovest.

Scontro tra il bus di una scolaresca e un camion

A bordo del bus c'erano trenta bambini, tra i 6 e i 7 anni, con due accompagnatrici e autista. A perdere la vita è stata una delle due accompagnatrici, che è rimasta incastrata nelle lamiere del mezzo. Accanto a lei c'era il guidatore che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Varese, le sue condizioni sono gravi. I bimbi hanno riportato lievi escoriazioni e sono stati assistiti tutti in codice verde dal 118. Si sta sta valutando il trasporto precauzionale in ospedale. Illeso il conducente del mezzo pesante. Sul posto ci sono le squadre dei Vigili del fuoco di Como, Lomazzo, Busto Arsizio e Monza Brianza.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Caos traffico

L’autostrada è attualmente chiusa al traffico veicolare per consentire le operazioni di soccorso, rilievo e messa in sicurezza. Sul posto stanno operando anche le Forze dell’ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.