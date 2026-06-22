Scontro tra moto, 20enne ricoverato in prognosi riservata

Scontro tra moto a Lasnigo, gravissimo un 20enne ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Ferito seriamente anche l’altro motociclista di 40 anni.

Scontro per evitare un sasso

Grave incidente nella serata di domenica 21 giugno a Lasnigo. Poco prima delle 20 sulla Provinciale una Vespa guidata da un uomo di 40 anni, che stava percorrendo la strada in direzione Asso proveniente da Barni, si è scontrata con una moto Kawasaki condotta da un 20enne. L’impatto sarebbe avvenuto perché la moto ha tentato di evitare un sasso, staccatosi dalla parete rocciosa. Il 40enne avrebbe sterzato, invadendo l’altra corsia e scontrandosi con l’altro mezzo.

Anche l’elisoccorso sul posto

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’elisoccorso del 118 di Como, l’automedica e tre ambulanze rispettivamente della Sos Canzo, della Croce Rossa di Monza e della Croce Verde di Bosisio Parini. Il 20enne è stato trasportato in gravissime condizioni in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza. Al momento è ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Gravi anche le condizioni dell’altro motociclista, trasportato a Erba, insieme ad una donna di 42 anni, lei per fortuna in codice verde.