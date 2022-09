I Vigili del fuoco del Comando di Como e del distaccamento di Erba sono intervenuti questa mattina, sabato 10 settembre 2022, ad Albavilla.

Scontro tra moto ad Albavilla: due feriti

In via Prealpi, davanti hotel Albavilla, c'è stato un incidente che ha visto coinvolte due moto. Tutto è successo poco prima delle 10. Si segnala il ferimento dei due conducenti trasportati uno in codice giallo al Sant'Anna e un altro in codice verde. Rilievi del caso affidati ai Carabinieri di Como.