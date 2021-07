L'impatto nelle vicinanze del supermercato Tigros, a Colverde.

Scontro tra scooter e moto a Colverde

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 11.15, in via Salvadonica. Sul posto, in codice rosso, si sono precipitate, due ambulanze e un'automedica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, a scontrarsi sarebbero stati uno scooter e una moto. Per i rilievi sono intervenute le Forze dell'ordine. Dopo le prime cure sul posto, i feriti, due uomini, sono stati trasportati in codice giallo e verde all'ospedale. Non sarebbero quindi in pericolo di vita.