Scontro tra auto e un mezzo della Croce rossa, coinvolta una persona con disabilità

Nel tamponamento tra un’auto e un mezzo della Croce rossa è rimasto coinvolta una persona con disabilità, nessun ferito grave.

Tamponato mezzo della Croce rossa

E’ ancora chiuso in entrambe le direzioni per rilievi e ripristino sicurezza delle carreggiate, il tratto di tangenziale che collega Villa Guardia alla Pedemontana, dove intorno alle 8 di questa mattina, martedì 15 ottobre, è avvenuto un tamponamento tra un’auto, una Ford, e un Doblò, mezzo di trasporto secondario della Croce rossa di Uggiate con Ronago. Entrambi viaggiavano in direzione Como. Coinvolti nell’incidente quattro persone (un 25enne, un 26enne, una donna di 32 anni e un 77enne), di cui una portatrice di disabilità trasportata sul Doblò. Nessun ferito grave, gli individui coinvolti sono stati soccorsi in codice verde e trattati in posto.

I soccorsi

Alle 8.18 sono stati allertati i soccorsi. Sul luogo, via Trento a Villa Guardia, intervenuta un’ambulanza della Cri di Grandate, una della Croce verde di Fino Mornasco e un’automatica. Presenti i Vigili del fuoco di Como, Polizia locale e Guardia di Finanza. A breve la riapertura della strada.