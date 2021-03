Scontro tra un’auto e un camion a Cantù: l’automobilista si sente male.

Chiamata di soccorso in codice rosso questa mattina, venerdì 5 marzo 2021, intorno alle 11.15 da viale Italia a Cantù dove si è verificato un incidente tra un camion e un’auto. Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, ma la dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale in posto, il camion stava uscendo dal parcheggio e si è scontrato con la macchina che procedeva sulla strada. A destare subito preoccupazione sono state le condizioni dell’automobilista, un uomo di 64 anni, che si è sentito male. Sul posto sono arrivate un’ambulanza della Cri di Como e un’automedica per prestare soccorso all’uomo.