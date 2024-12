Scontro tra un’auto e un mezzo di Areu, senso unico alternato sulla Statale

Incidente sulla Strada statale Briantea a Olgiate Comasco, traffico regolato da senso unico alternato.

Incidente sulla Briantea

Intorno alle 11 di oggi, martedì 17 dicembre, incidente sulla strada statale Briantea, all’intersezione con via Repubblica: un mezzo sanitario di soccorso di Areu, che proveniva da Varese e viaggiava in direzione Como, e un’auto, una Lancia Musa che usciva da via Repubblica, si sono scontrati. Secondo la dinamica da appurare, il mezzo di soccorso stava attraversando l’incrocio.

Non si segnalano feriti, il traffico è regolato da un senso unico alternato perché i due mezzi rimangono sulla carreggata. Sul posto la Polizia locale di Olgiate e la Polizia stradale.